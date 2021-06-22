Работаете с пищевой продукцией? Медкнижка обязательна, даже уборщице

Все работники, которые находятся в контакте с пищевой продукцией на предприятии, должны иметь медкнижки. Даже грузчики и уборщицы.
Такой ответ дало управление Роспотребнадзора по Москве в письме от 16.06.2021 № 01-00214-02.
Все работники пищепрома должны иметь медкнижки и проходить обязательные медосмотры, в том числе работники:
- занятые на производстве пищевой продукции;
- выполняющие погрузочно-разгрузочные работы;
- занятые уборкой производственных и складских помещений;
- имеющие доступ и возможный контакт с пищевой продукцией.