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Работаете с пищевой продукцией? Медкнижка обязательна, даже уборщице

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Рубрика Трудовые отношения
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Все работники, которые находятся в контакте с пищевой продукцией на предприятии, должны иметь медкнижки. Даже грузчики и уборщицы.

Такой ответ дало управление Роспотребнадзора по Москве в письме от 16.06.2021 № 01-00214-02.

Все работники пищепрома должны иметь медкнижки и проходить обязательные медосмотры, в том числе работники:

  • занятые на производстве пищевой продукции;
  • выполняющие погрузочно-разгрузочные работы;
  • занятые уборкой производственных и складских помещений;
  • имеющие доступ и возможный контакт с пищевой продукцией.

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