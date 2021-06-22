Работаете с пищевой продукцией? Медкнижка обязательна, даже уборщице

Все работники, которые находятся в контакте с пищевой продукцией на предприятии, должны иметь медкнижки. Даже грузчики и уборщицы.

Такой ответ дало управление Роспотребнадзора по Москве в письме от 16.06.2021 № 01-00214-02.

Все работники пищепрома должны иметь медкнижки и проходить обязательные медосмотры, в том числе работники: