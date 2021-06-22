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В Кремле допустили дискриминацию в отношении непривитых

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Рубрика Общество. Люди. События
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил наступление некоторой дискриминации в отношении непривитых людей.

Об этом пишут «ТАСС». Ранее омбудсмен Москалькова сообщила, что ей поступает много обращений о «дискриминации непривитых».

«Вот, например, пишут, компания „Норильский никель“: всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала она.

Песков прокомментировал это заявление, сказав, что дискриминация неминуема.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — заметил он.

Не так давно Валентина Матвиенко заявляла, что никаких «ковидных паспортов» в России не будет. А, соответственно, никаких преимуществ для вакцинировавшихся — тоже не будет.

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