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Отпуск за вредность авансом дается по фактически отработанному времени

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Рубрика Трудовые отношения
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Отпуск за вредность авансом не дается. Только по фактически отработанному периоду. Но некоторые поступают и по-другому.

В ВК кадровики обсуждают вопрос о предоставлении отпуска за вредность авансом. Оказывается, некоторые идут на уступки работникам.

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Большинство ответили, что отпуск за вредность дается только за фактически отработанное время.

Кто-то сослался на ТК

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Другой представил ссылки на письма Роструда:

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Но был один комментатор, который, как и предыдущий кадровик из поста автора, предоставляет отпуск за вредность без привязки в фактически отработанному времени.

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А кто-то отметил, что такие ошибки кадровики обычно совершают до первой спорной ситуации:

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