Отпуск за вредность авансом дается по фактически отработанному времени

Отпуск за вредность авансом не дается. Только по фактически отработанному периоду. Но некоторые поступают и по-другому.
В ВК кадровики обсуждают вопрос о предоставлении отпуска за вредность авансом. Оказывается, некоторые идут на уступки работникам.
Большинство ответили, что отпуск за вредность дается только за фактически отработанное время.
Кто-то сослался на ТК
Другой представил ссылки на письма Роструда:
Но был один комментатор, который, как и предыдущий кадровик из поста автора, предоставляет отпуск за вредность без привязки в фактически отработанному времени.
А кто-то отметил, что такие ошибки кадровики обычно совершают до первой спорной ситуации: