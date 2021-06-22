Отпуск за вредность авансом дается по фактически отработанному времени

Отпуск за вредность авансом не дается. Только по фактически отработанному периоду. Но некоторые поступают и по-другому.

В ВК кадровики обсуждают вопрос о предоставлении отпуска за вредность авансом. Оказывается, некоторые идут на уступки работникам.

Большинство ответили, что отпуск за вредность дается только за фактически отработанное время.

Кто-то сослался на ТК

Другой представил ссылки на письма Роструда:

Но был один комментатор, который, как и предыдущий кадровик из поста автора, предоставляет отпуск за вредность без привязки в фактически отработанному времени.

А кто-то отметил, что такие ошибки кадровики обычно совершают до первой спорной ситуации: