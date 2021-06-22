Что нового в НДС с 2021 года: разъяснения ФНС

До конца 2021 года продлено применение ставки НДС 10 % для услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. Она не распространяется на воздушные перевозки в Крым, Севастополь, Калининград, на Дальний Восток и обратно, а также на любые внутрироссийские рейсы, в которых пункт направления, назначения и все промежуточные пункты не находится в Москве или Московской области, — по ним применяется налоговая ставка 0 %.

Кроме того, с начала 2021 года в перечень освобождаемых от налогообложения операций включена реализация долей в праве собственности на общее имущество участников договора инвестиционного товарищества.

К освобождаемым от НДС отнесены и услуги, оказываемые оператором финансовой платформы.

Налогоплательщикам, применяющим освобождение от НДС для операций по реализации программного обеспечения и баз данных, предоставлена возможность принимать к вычету НДС по расходам на рекламные и маркетинговые услуги в отношении таких операций, если местом реализации не является РФ.

С 1 января 2021 года налоговый орган может засчитывать НДС, подлежащий возмещению налогоплательщику, в счет недоимки не только по федеральным, но и по другим налогам.

Также уточнен порядок выплаты налогоплательщику процентов за просрочку возмещения НДС. Предусмотрено, что проценты, подлежащие уплате на момент вынесения решения о возврате налога, уплачиваются без заявления налогоплательщика.

Такие разъяснения дает ФНС на своем сайте.