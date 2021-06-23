Как платят НДФЛ работники представительств белорусских организаций

Вознаграждение за работу в постоянном представительстве белорусской организации, полученное гражданами Республики Беларусь, облагается НДФЛ в России.

Постоянное представительство белорусской организации признается налоговым агентом при выплате доходов своим работникам. Поэтому оно обязано исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить НДФЛ в бюджет.

Но если выплату производит непосредственно белорусская организация (иностранная организация), которая не признается налоговым агентом, то работники осуществляют самостоятельно исчисление, декларирование и уплату НДФЛ с полученных доходов. Даже если они белорусские граждане.

При прекращении деятельности и выезде работника за пределы России 3-НДФЛ о доходах, полученных за период его пребывания в текущем году, должна быть представлена им не позднее чем за один месяц до выезда. При этом уплата налога по таким налоговым декларациям производится не позднее чем через 15 календарных дней с момента ее подачи.

Письмо Минфина с такими разъяснениями было разослано ФНС по нижестоящим инспекциям для применения в работе.