Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

😲 Бухгалтеры переживают, как электронный оборот будет проходить с новыми ЭЦП от ФНС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Электронная отчетность
Версия для печати

Новые сертификаты от ФНС — это не только проблемы с получением, но и спорные ситуации с электронной отчетностью. Бухгалтеры начали задавать вопросы, что будет с электронной отчетностью с 2022 года. И как бесплатный сертификат скажется на стоимости электронной отчетности.

Вот такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги. Есть ли уже официальная информация от 1С о том — как будет работать сервис 1с:Отчетность с ЭЦП, выпущенными ФНС после 01.07.2021? Сейчас мы покупает сервис "1С:Отчетность", в стоимость которого включена стоимость выпуска собственно ЭЦП. Что будет с 01.07.2021 если у компании есть ЭЦП, выпущенная ФНС?».

Кто-то отметил, что "1С:Отчетность" начнет работать с сертификатами ФНС без проблем. Так как и раньше работала с ЭЦП, выданными сторонними УЦ:

«"1С:Отчетность" будет работать с ЭЦП выпущеннымиая УЦ ФНС. Даже сейчас 1С:Отчетность работает с ЭЦП выпущенными другими УЦ».

В "Калуге-Астрал" ответили, что их электронная подпись будет работать до конца 2021 года:

«Нормально будет работать до конца года с ЭЦП, выпущенным в июне. "Калуга-Астрал"».

Но некоторых заинтересовал вопрос о стоимости электронной отчетности:

  • «При этом стоимость подключения на год остаётся прежней? Не сокращается на стоимость «выпуска ЭЦП» — так?».
  • «У "Калуга-Астрал" выпуск ЭЦП и сейчас бесплатный».
А в отношении "Контур-Экстерна" никто не знает, как будет работать их ЭЦП в 2022 года и как будет считаться стоимость годового обслуживания:

  • «Что-то я заинтересовалась вопросом. "Калуга-Астрал" вот написали, что просто будет работать с ЭЦП ФНС «как со своим» (пока верю на слово), а вот "Контур" — есть у кого-то информация? Они раньше за выпуск ЭЦП деньги брали. Кто-то из коллег уже узнавал — что меняется в условиях работы и тарифах Контура?».
  • «Звонила, узнавала. Ничего сказать не могут. До конца года действует ваша. И все. А с января 2022 — неизвестно».
Стоит отметить, что на горячей линии "Контур-Экстерна" ответили, что в настоящее время ведутся переговоры с ФНС. Вся информацию о том, будут ли действовать ЭЦП, выданные Контур-Экстерном, с 2022 года и как будет происходить дальнейшее взаимодействие по электронной отчетности, можно будет узнать в июле.

Подборка полезных мероприятий

Разместить