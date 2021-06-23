Новые сертификаты от ФНС — это не только проблемы с получением, но и спорные ситуации с электронной отчетностью. Бухгалтеры начали задавать вопросы, что будет с электронной отчетностью с 2022 года. И как бесплатный сертификат скажется на стоимости электронной отчетности.

Вот такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги. Есть ли уже официальная информация от 1С о том — как будет работать сервис 1с:Отчетность с ЭЦП, выпущенными ФНС после 01.07.2021? Сейчас мы покупает сервис "1С:Отчетность", в стоимость которого включена стоимость выпуска собственно ЭЦП. Что будет с 01.07.2021 если у компании есть ЭЦП, выпущенная ФНС?».

Кто-то отметил, что "" начнет работать с сертификатами ФНС без проблем. Так как и раньше работала с ЭЦП, выданными сторонними УЦ:

«"1С:Отчетность" будет работать с ЭЦП выпущеннымиая УЦ ФНС. Даже сейчас 1С:Отчетность работает с ЭЦП выпущенными другими УЦ».

ответили, что их электронная подпись будет работать до конца 2021 года:

«Нормально будет работать до конца года с ЭЦП, выпущенным в июне. "Калуга-Астрал"».

Но некоторых заинтересовал вопрос о

«При этом стоимость подключения на год остаётся прежней? Не сокращается на стоимость «выпуска ЭЦП» — так?».

«У "Калуга-Астрал" выпуск ЭЦП и сейчас бесплатный».

А в отношенииникто не знает, как будет работать их ЭЦП в 2022 года и как будет считаться стоимость годового обслуживания:

«Что-то я заинтересовалась вопросом. "Калуга-Астрал" вот написали, что просто будет работать с ЭЦП ФНС «как со своим» (пока верю на слово), а вот "Контур" — есть у кого-то информация? Они раньше за выпуск ЭЦП деньги брали. Кто-то из коллег уже узнавал — что меняется в условиях работы и тарифах Контура?».

«Звонила, узнавала. Ничего сказать не могут. До конца года действует ваша. И все. А с января 2022 — неизвестно».

Стоит отметить, что на горячей линии "Контур-Экстерна" ответили, что в настоящее время ведутся переговоры с ФНС. Вся информацию о том, будут ли действовать ЭЦП, выданные Контур-Экстерном, с 2022 года и как будет происходить дальнейшее взаимодействие по электронной отчетности, можно будет узнать в июле.