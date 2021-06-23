😱 Люди начали оплачивать квартплату бартером

Участница нашего форума обратилась к коллегам за советом — как организации заключить с физлицом соглашение о взаимозачете.

Организация — это ТСЖ, а физлицо — жилец многоквартирного дома.

С мужчиной на работе рассчитались не деньгами, а бумагой для принтера. Соответственно и он захотел оплатить услуги ЖКХ этой же «монетой».

Вместо денег собственник жилья предложил ТСЖ принять у него бумагу, которой с ним расплатились на работе.

В ТСЖ на такой бартер согласились. Для оформления этой сделки следует оформить договор купли-продажи товара у физлица и соглашения о взаимозачете.

А вы всегда получаете зарплату деньгами или ваш работодатель тоже практикует бартер: товары в обмен на труд?

Обсуждение происходит в теме форума «Соглашение о взаимозачете с физическим лицом».