😱 Люди начали оплачивать квартплату бартером

Участница нашего форума обратилась к коллегам за советом — как организации заключить с физлицом соглашение о взаимозачете.
Организация — это ТСЖ, а физлицо — жилец многоквартирного дома.
С мужчиной на работе рассчитались не деньгами, а бумагой для принтера. Соответственно и он захотел оплатить услуги ЖКХ этой же «монетой».
Вместо денег собственник жилья предложил ТСЖ принять у него бумагу, которой с ним расплатились на работе.
В ТСЖ на такой бартер согласились. Для оформления этой сделки следует оформить договор купли-продажи товара у физлица и соглашения о взаимозачете.
А вы всегда получаете зарплату деньгами или ваш работодатель тоже практикует бартер: товары в обмен на труд?
Обсуждение происходит в теме форума «Соглашение о взаимозачете с физическим лицом».