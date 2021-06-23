Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

😱 Люди начали оплачивать квартплату бартером

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Жилищное законодательство
Версия для печати

Участница нашего форума обратилась к коллегам за советом — как организации заключить с физлицом соглашение о взаимозачете.

Организация — это ТСЖ, а физлицо — жилец многоквартирного дома.

С мужчиной на работе рассчитались не деньгами, а бумагой для принтера. Соответственно и он захотел оплатить услуги ЖКХ этой же «монетой».

Вместо денег собственник жилья предложил ТСЖ принять у него бумагу, которой с ним расплатились на работе.

В ТСЖ на такой бартер согласились. Для оформления этой сделки следует оформить договор купли-продажи товара у физлица и соглашения о взаимозачете.

А вы всегда получаете зарплату деньгами или ваш работодатель тоже практикует бартер: товары в обмен на труд?

Обсуждение происходит в теме форума «Соглашение о взаимозачете с физическим лицом».

Подборка полезных мероприятий

Разместить