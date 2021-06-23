Максимальная цена контрактов на закупки у МСП выросла до 800 млн рублей

Предельная цена контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет повышена до 800 млн рублей.

Опубликовано постановление Правительства № 937 от 19.06.2021.

Ранее стоимость одного контракта ограничивалась 400 млн рублей.

В отдельных случаях это приводило к дроблению закупки на более мелкие лоты, что в свою очередь становилось помехой для выполнения работ, сообщается на сайте кабмина. Например, при строительстве дороги приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки трассы. Теперь эта проблема будет решена.

Новая предельная цена увязана с критерием отнесения предприятия к категории малых, согласно которому выручка компании не должна превышать 800 млн рублей в год.