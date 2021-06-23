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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф

📣 Люди протестуют против повального перевода всех договорников в самозанятые

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Рубрика Самозанятые
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Необходимо принять меры, защищающие права работников и препятствующие компаниям принудительно переводить их с работы по договору гражданско-правового характера на самозанятость, лишая пенсионных отчислений.

Такое воззвание опубликовано на сайте РОИ.

Автор инициативы сетует, что компании сейчас активно сотрудничают с самозанятыми, которые раньше делали ту же самую работу по договорам ГПХ, но в качестве обычных физлиц.

Человек требует запретить юрлицам работать с самозанятыми. Должно быть разрешено сотрудничество с физлицами только по трудовому договору или договору гражданско-правового характера.

Напомним, закон запрещает привлечение самозанятых исполнителей в рамках НПД, если эти люди менее 2 лет назад были сотрудниками компании-заказчика. Но если человек ранее привлекался фирмой по договору ГПХ, с ним можно продолжать сотрудничать после приобретения им статуса плательщика НПД.

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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф