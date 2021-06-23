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Ставку налога для богатых предлагают поднять до 35%

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Рубрика НДФЛ
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Депутат ГД Анатолий Аксаков предложил увеличить ставку НДФЛ для богатых до 35%. И привел в пример США, где ставка доходит до 50%.

Об этом пишут «РИА Новости».

«Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения. В Америке до 50% доходит подоходный налог, с учетом федеральной ставки и региональной. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — заявил депутат.

По его мнению, это позволит направить больше денег на адресную помощь нуждающимся.

«Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, <...> это средства, которые помогут очень многим», — подытожил Аксаков.

Депутат Аксаков из фракции «Справедливая Россия». За прошлый год задекларировал доход в сумме 6 731 950,88 руб.

Ставка «для болатых» появилась в этом году, составляет 15% с превышающей 5 млн руб. в год суммы. Любопытно, если эта идея вдруг будет претворена в жизнь, порог оставят тот же? Или для ставки 35% предложет новый, скажем, 15 млн в год?

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