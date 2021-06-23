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Что нужно знать об отпусках в 2021 году бухгалтеру и кадровику? Бесплатный вебинар завтра

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Весной и летом — самая горячая пора предоставления отпусков. Работодатель должен правильно и своевременно рассчитаться с работниками. Учесть все нюансы определения среднего заработка. Правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете, а также корректно отразить в отчетности.

Обо всем этом и многом другом вы узнаете на вебинаре Центра обучения «Клерка»: «Отпуск и отпускные в 2021: что нужно знать бухгалтеру и кадровику». Он пройдет 24 июня, начало в 14:00 по Мск.

На вебинаре рассмотрим:

  • основания предоставления отпуска,
  • порядок разделения на части;
  • отпуск при суммированном учете рабочего времени;
  • нюансы определения среднего заработка для начисления отпускных;
  • начисление и сроки отпускных;
  • индексацию отпускных;
  • отзыв из отпуска и перерасчет;
  • расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и в период работы;
  • оформление и оплату учебных отпусков; отпуск без сохранения заработной платы — влияние на отпускной стаж.

Спикер — Татьяна Тарасова, главный эксперт по налогам и бухучету, трудовому законодательству «Правовест Аудит».

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