Что нужно знать об отпусках в 2021 году бухгалтеру и кадровику? Бесплатный вебинар завтра

Весной и летом — самая горячая пора предоставления отпусков. Работодатель должен правильно и своевременно рассчитаться с работниками. Учесть все нюансы определения среднего заработка. Правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете, а также корректно отразить в отчетности.
Обо всем этом и многом другом вы узнаете на вебинаре Центра обучения «Клерка»: «Отпуск и отпускные в 2021: что нужно знать бухгалтеру и кадровику». Он пройдет 24 июня, начало в 14:00 по Мск.
На вебинаре рассмотрим:
- основания предоставления отпуска,
- порядок разделения на части;
- отпуск при суммированном учете рабочего времени;
- нюансы определения среднего заработка для начисления отпускных;
- начисление и сроки отпускных;
- индексацию отпускных;
- отзыв из отпуска и перерасчет;
- расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и в период работы;
- оформление и оплату учебных отпусков; отпуск без сохранения заработной платы — влияние на отпускной стаж.
Спикер — Татьяна Тарасова, главный эксперт по налогам и бухучету, трудовому законодательству «Правовест Аудит».
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