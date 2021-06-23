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С чего начать восстановление бухгалтерии в кафе с кучей долгов?

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Рубрика Бухгалтерия
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Бухгалтер взяла на сопровождение кафе с кучей долгов. И не факт, что они перед поставщиками, поскольку поставщики прислали не все накладные с подписями. С чего начать восстановление бухгалтерии?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Кто знает, как правильно поступить, ну или что вообще возможно сделать. Взяла кафе на обслуживание с долгами по поставщикам. У собственника в кафе рулил управляющий на полном доверии. Учёт велся в таблице Excel, (ДДС, баланс по поставщикам, зарплата, и ну и все расходы и доходы), этим же управляющим.

В общем, при уходе управляющего, он оставил мне долгов по поставщикам на 1 миллион 200 руб. Никаких закрывающих документов нет, оплату по самым большим суммам, поставщики ждут с ноября-декабря, присылают, пени, и письма что скоро обратятся в суд.

Я у них запросила накладные с нашими подписями, прислали, но не все, и подписи не ИП, а кого угодно, но не его. И далеко не на всех есть наша печать. Собственник просит разобраться, реальны эти долги либо нет. Подскажите как грамотно поступить?».

В комментариях пишут, что «грамотно было бы не влезать в это болото». Но автор, видимо, уже влезла. Еще пишут об инвентаризации:

«Инвентаризация взаиморасчетов. Акты сверки со всеми. Проверка банка по платежам, проверка фактической приемки/передачи ТМЦ. Муторно, долго, знаю».

Кто-то советует провести сверку с поставщиками:

«Проведите сверку расчетов с поставщиками и разберитесь с первичной и оплатами, восстановление учета сложная, но выполнимая функция».

Еще пишут, что нужно выписки из банка заказать. По ним все видно:

«Первое, это выписка по счету. Альфа и омега. Она вам расскажет, кому и сколько платили. И даже иногда за что».

Кроме перечисленного, советуют разузнать, кто еще может подписывать документы:

«А есть кроме собственника и управляющего люди, которые имели право подписывать документы? Склад, кладовщик, который принимал товар? У ИП может и не быть печати. Я бы все-таки начала в этом направлении ну и договоры надо смотреть, что в них написано. Акты сверки и банковские выписки как коллеги выше писали не помешают».

Кто-то советует не метаться, а ждать решений суда от поставщиков. Поскольку вопрос может быть не по зарплате.

«Если вам не платят за восстановление, нет смысла метаться. Поставщики обратятся в суд, приложат к искам документы с правом требования, суд разберется».

Если же бухгалтер решит метаться, то советуют провести калькуляцию:

«Думаю надо сделать калькуляцию блюд, проверить потоки алкоголя на реальность. Возможно и не было поставок, а просто попытка воровства денег фиктивной сделкой. Должны быть чеки по идее с продаж клиентам. Проведите расследование. Привлеките местного бухгалтера, будет с кем акты подписывать. Возможно предыдущему управляющему светит уголовка».

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