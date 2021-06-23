К 2024 году количество самозанятых вырастет до 8,4 млн чел. Сейчас их 2,4 млн

Число зарегистрированных самозанятых в стране к 2024 году может вырасти до 8,4 млн чел. То есть, за 2,5 года их количество вырастет в 3,5 раза. А их совокупный доход к тому времени составит 2,9 трлн руб.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на исследование Frank RG.

К 2024 году совокупный доход вышедших из тени самозанятых может вырасти до 2,9 трлн руб., прогнозирует Frank RG. Совокупный доход уже ставших на учет в ФНС с начала эксперимента достиг 430 млрд руб.

Как пишет издание, Росстат в конце 2020 года насчитал 14,5 млн человек, которые работали неофициально, без регистрации своей деятельности. По оценке Frank RG, 13,4 млн из них попадают под критерии самозанятости.

Если прогноз Frank RG реализуется, к 2024 году больше половины самозанятых будут работать «вбелую». Но примерно 5 млн человек — при сохранении общего числа работающих на себя — останутся в тени.

Как отмечал Даниил Егоров, в августе 2020 года их число достигло 1 млн, эти люди заплатили в бюджет 3,5 млрд руб. налогов, по данным ФНС. В начале июня 2021 года таких людей было уже 2,4 млн, их совокупный доход с начала эксперимента достиг 430 млрд руб., а сумма уплаченного налога — 12 млрд руб.