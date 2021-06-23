Налоговики снова приостанавливают очные приемы из-за ковида

Налоговики снова вводят предварительную запись на прием из-за ковида. Пока только во Владимирской области.
Информация о введении предварительной записи на прием в налоговую была опубликована в сайте ФНС по Владимирской области.
Записываться на прием к налоговикам Владимирской области надо с 28 июня.
Налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления и обращения на бумажных носителях можно оставить в специальном боксе на входе в здание налоговиков.
В документах желательно указывать контактный номер.
Дополнительно УФНС Владимирской области напомнила, что при приеме все посетители должны соблюдать правила ношения средств индивидуальной защиты.
Как записаться на прием к налоговикам — читайте тут.