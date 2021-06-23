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Налоговики снова приостанавливают очные приемы из-за ковида

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Рубрика Бухгалтеры
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Налоговики снова вводят предварительную запись на прием из-за ковида. Пока только во Владимирской области.

Информация о введении предварительной записи на прием в налоговую была опубликована в сайте ФНС по Владимирской области.

Записываться на прием к налоговикам Владимирской области надо с 28 июня.

Налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления и обращения на бумажных носителях можно оставить в специальном боксе на входе в здание налоговиков.

В документах желательно указывать контактный номер.

Дополнительно УФНС Владимирской области напомнила, что при приеме все посетители должны соблюдать правила ношения средств индивидуальной защиты.

Как записаться на прием к налоговикам — читайте тут.

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