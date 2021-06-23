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Сергей Миронов: у людей низкие зарплаты из-за жадности бизнеса

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Рубрика Зарплата
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«Россия поднялась до исторических вершин в ряде международных рейтингов финансово-экономической стабильности. В 2020 году рекордные прибыли получили банки, торговые сети, аграрии, строители, энергетики и металлурги. Но, несмотря на рекордные прибыли, бизнес не только не повышает зарплаты, но и наоборот урезает их под предлогом кризиса. Мириться с этой ситуацией дальше нельзя, власть должна принять меры», — заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сетуя о низких доходах населения, он отметил, что со стороны бизнеса этоу же не жадность, а безумие.

«Государство должно вмешаться и лишить любой поддержки предприятия, которые не повышают зарплату рабочим. Я также предлагаю лишить такие предприятия доступа к госконтрактам», — сказал Миронов.

По его словам, также необходимо стимулировать бизнес активнее поднимать зарплаты.

«В приоритетном порядке получать поддержку и госконтракты должны те, кто регулярно поднимает рабочим зарплаты выше инфляции. Кроме того, чтобы это мера правильно заработала, надо окончательно запретить заемный труд и наказывать компании, которые выводят рабочих в аутсорсинговые фирмы, а в штате оставляют только руководителей», — заявил лидер «СР».

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