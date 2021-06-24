Иностранные IT-гиганты будут обязаны иметь филиалы в России

Крупные иностранные компании, осуществляющие деятельность в интернете на территории России, будут обязаны создать филиал или открыть представительство или учредить российское юридическое лицо.
Совет Федерации одобрил закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации».
Речь идет о владельцах информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей.
Перечень таких иностранных лиц будет публиковать на своем сайте Роскомнадзор.
Устанавливаются виды мер понуждения к исполнению указанными иностранными лицами законодательства РФ. Они включают:
- запрет на распространение рекламы такого иностранного лица в качестве объекта рекламирования;
- запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица;
- ограничение осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица;
- запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных;
- частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.
Совет Федерации будет осуществлять мониторинг правоприменительной практики одобренного закона, сообщили в верхней палате парламента.