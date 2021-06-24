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❗ Отстранение о работы непривитых сотрудников суды признают законным

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Рубрика Трудовое право
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Сейчас идет много споров о том, законно ли отстранение от работы непривитых сотрудников.

Роструд заявляет, что все законно. Основание — абзац 8 статьи 76 ТК:

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в случаях, предусмотренных ТК, а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Роструд указывает, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами РФ.

Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В этом законе указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть, вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

При этом Роструд умалчивает, что существует официально утвержденный перечень работ, связанных с высоким риском. В этом перечне всего 12 пунктов (постановление Правительства от 15.07.1999 № 825).

В этой связи, по мнению многих юристов, на работах, не включенных в этот перечень, отстранять сотрудников работодатель не имеет права.

Отстраненные сотрудники могут пожаловаться в ГИТ или обратиться в суд. Чью сторону примет фемида?

По наводке наших читателей мы нашли решение суда, в котором рассматривается практически идентичная ситуация (Определение Московского городского суда от 24.09.2018 N 4г-11580/2018).

Сотрудника московской гостиницы отстранили от работы в 2017 году по статье 76 ТК за отказ от вакцинации. Тогда перед FIFA 2017 вышло постановление Главного государственного врача г. Москвы о проведении вакцинации против гепатита А и дизентерии не привитым и не болевшим ранее сотрудникам гостиничных учреждений.

Человек отказался. Его сначала отстранили от работы, потом объявили выговор, а после этого и вовсе уволили.

Выговор и увольнение были признаны незаконными. А вот отстранение от работы — законным. И это несмотря на то, что отрасль работы данного сотрудника не включена в перечень, о котором мы говорили выше.

При этом в этой истории отстранение произошло по абзацу 4 статьи 76 ТК (как не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ).

Сейчас же Роструд утверждает, что отстранение должно происходить по абзацу 8 статьи 76 ТК — по иным нормативным актам (157-ФЗ), а не за игнор медосмотра.

В общем, было бы желание отстранять от работы, а основание в ТК найдется...

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