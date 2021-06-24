Непривитых сотрудников обязаны отстранить от работы. Зарплату им не начислят, стаж для отпуска — тоже

Если сотрудник не привился, его обязаны отстранить от работы. Зарплата ему не начисляется, пропущенное время не включается в стаж для отпуска. При нарушениях деятельность организации могут остановить на срок до 3 месяцев.

Об этом говорится в сообщении столичного Оперштаба.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — говорится в сообщении оперштаба.

В сообщении уточняют, что при этом работодатель вправе предложить отстраняемому сотруднику удаленную работу. При этом, предоставление удаленной работы отстраняемому сотруднику не предусмотрено законом, так что этот вопрос предлагают решать индивидуально.

На период отстранения от работы зарплата сотруднику не начисляется.

Также пропущенное им время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, отметили в оперштабе.

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», — говорится в сообщении.

Работников дистанционной торговли также обязали прививаться.

По материалам «Интерфакс».