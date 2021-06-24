💤 За непривитых сотрудников компаниям планируют приостанавливать деятельность, а не штрафовать

При невыполнении норм вакцинации сотрудников, компаниям планируют приостанавливать деятельность на 90 суток, а не выписывать штрафы.
На это обратил внимание оперштаб Москвы:
«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 Управление Роспотребнадзора по г. Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее отмечали, что за отсутствие вакцинации у сотрудников, работодателя-организацию могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 1 млн. рублей, а работодателя ИП — от 30 до 50 тыс. руб.