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💤 За непривитых сотрудников компаниям планируют приостанавливать деятельность, а не штрафовать

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Рубрика Общество. Люди. События
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При невыполнении норм вакцинации сотрудников, компаниям планируют приостанавливать деятельность на 90 суток, а не выписывать штрафы.

На это обратил внимание оперштаб Москвы:

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 Управление Роспотребнадзора по г. Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее отмечали, что за отсутствие вакцинации у сотрудников, работодателя-организацию могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 1 млн. рублей, а работодателя ИП — от 30 до 50 тыс. руб.

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