❗❗❗ QR-коды не нужны в летних кафе и для детей в «бесковидных» ресторанах

QR-коды не нужны при посещении летних кафе и для детей в «бесковидных» ресторанах.

Послабления для летних кафе и веранд действует до 12 июля.

Такие изменения внесены указом мэра Москвы от 24.06.2021 № 37-УМ.

Родители не должны предъявлять QR-коды на детей при посещении «бесковидных» ресторанов и кафе при условии, что QR-коды предъявляет взрослый человек.

Кроме этого Собянин разрешил всем москвичам посещать летние кафе и веранды без предъявления QR-кодов с 24 июня до 12 июля.