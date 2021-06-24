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Отмена НДС для общепита поможет избежать дробления бизнеса

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Рубрика Учет в организациях общепите
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Отмена НДС для общепита исключит необходимость дробления бизнеса, даст возможность увеличить штатную численность, считают московские чиновники.

«Предложение снизить или полностью отменить НДС для предприятий общественного питания было озвучено представителями бизнес-сообщества на одном из первых заседаний Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при правительстве Москвы как одна из мер поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, еще в конце прошлого года. После детальной проработки оно было нами поддержано», — заявил ТАСС руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что эта мера позволит поддержать предприятия общественного питания в этот сложный для отрасли период. В свою очередь, для государства реализация этих мер будет способствовать обелению бизнеса общественного питания, росту налогооблагаемой выручки и уровня официальной занятости в отрасли.

Предполагается, что эти меры не окажут негативного воздействия на бюджетные доходы: поступления по НДС от организаций общественного питания с объемом выручки до 2 млрд рублей оцениваются на уровне 15 млрд рублей, которые, как ожидается, будут замещены дополнительными поступлениями от этих же организаций по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам.

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который освобождает от НДС предприятия общественного питания, соответствующие нескольким требованиям:

  • доход за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должен превышать 2 млрд руб.;
  • удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов должен быть не менее 70%;
  • среднемесячный размер выплат, начисленных работникам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.

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