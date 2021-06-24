Отмена НДС для общепита поможет избежать дробления бизнеса

Отмена НДС для общепита исключит необходимость дробления бизнеса, даст возможность увеличить штатную численность, считают московские чиновники.

«Предложение снизить или полностью отменить НДС для предприятий общественного питания было озвучено представителями бизнес-сообщества на одном из первых заседаний Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при правительстве Москвы как одна из мер поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, еще в конце прошлого года. После детальной проработки оно было нами поддержано», — заявил ТАСС руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что эта мера позволит поддержать предприятия общественного питания в этот сложный для отрасли период. В свою очередь, для государства реализация этих мер будет способствовать обелению бизнеса общественного питания, росту налогооблагаемой выручки и уровня официальной занятости в отрасли.

Предполагается, что эти меры не окажут негативного воздействия на бюджетные доходы: поступления по НДС от организаций общественного питания с объемом выручки до 2 млрд рублей оцениваются на уровне 15 млрд рублей, которые, как ожидается, будут замещены дополнительными поступлениями от этих же организаций по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам.

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который освобождает от НДС предприятия общественного питания, соответствующие нескольким требованиям: