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При реорганизации компании выходное пособие не выплачивается

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Рубрика Трудовые отношения
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Если компанию реорганизует в виде присоединения, всех сотрудников переводят на работу в новую компанию. Если работник не хочет там работать, то при увольнении выходное пособие ему не выплачивают.

Вопрос в отношении выплаты выходного пособия при реорганизации компании был задан на сайте Онлайнинспекция.рф.

Роструд отметил, что при реорганизации в виде присоединения все трудовые договоры с работниками автоматически продлеваются. Если сотрудник не хочет работать с новым начальством — увольнение по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК по причине отказа от продолжения работы.

То есть при реорганизации выходное пособие не выплачивается.

Исключение — если в компании кроме реорганизации производится сокращение штата. В этом случае всем сокращенным выплачивается выходное пособие.

Что положено работнику, если в компании произошло сокращение — читайте здесь.

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