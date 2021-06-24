📜 Разработали бланки для упрощенного вычета по НДФЛ

ФНС подготовила новые формы бланков, которые будут применяться при предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке.
Проект опубликован на федеральном портале.
Напомним, с 21 мая 2021 года в упрощенном порядке можно получить имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также инвестиционный вычет в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств. Вычет будет предоставлен быстрее, чем раньше, и без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов.
Проектом вводятся новые формы:
- решение о предоставлении (полностью или частично) налогового вычета в упрощенном порядке;
- решение об отказе в предоставлении налогового вычета в упрощенном порядке (полностью или частично);
- решение об отмене решения о предоставлении (полностью или частично) налогового вычета в упрощенном порядке.
Кроме того, внесут изменения в действующие формы:
- решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки;
- постановление о назначении экспертизы;
- акт налоговой проверки;
- извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки;
- протокол ознакомления с материалами налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля;
- решение об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки (проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами) в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для их рассмотрения;
- решение о привлечении к участию в рассмотрении дела о налоговом правонарушении свидетеля, эксперта, специалиста;
- протокол рассмотрения материалов налоговой проверки;
- решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля;
- дополнение к Акту налоговой проверки;
- решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
- решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
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