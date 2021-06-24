Для банков утвердили форму сообщения о выплаченных процентов по вкладам

Для банков утвердили новый отчет — сообщение о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах). Приказ ФНС от 19.05.2021 № ЕД-7-11/497@ официально опубликован.

Банки с этого года должны сообщать в налоговый орган о суммах выплаченных физлицу процентов по вкладам (остаткам на счетах) для расчета НДФЛ. Это не касается случаев, когда процентная ставка в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также счетов эскроу.

С 1 января 2021 года внесены поправки в НК, согласно которым уплачивается НДФЛ с процентов по вкладам в российских банках. Налоговая база определяется как превышение полученных процентов по всем вкладам над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ.