Пояснения от крупнейших налогоплательщиков рассматривает та инспекция, которая прислала извещение о налоге

Пояснения по транспортному налогу от крупнейших налогоплательщиков рассматривает та инспекция, которая прислала извещение о сумме рассчитанного налога.
На это обратила внимание ФНС в письме от 21.06.2021 № БС-4-21/8663@.
Если юрлицу-крупнейшему налогоплательщику надо представить пояснения по транспортному налогу, то оно должно их направить в ту инспекцию, которая прислала сообщение с суммой налога.
Но если такая компания предоставит пояснение в МИ ФНС по КНП, оно будет передано в нужную инспекцию.
Срок рассмотрения пояснений — 10 дней.