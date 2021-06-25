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Пояснения от крупнейших налогоплательщиков рассматривает та инспекция, которая прислала извещение о налоге

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Рубрика Транспортный налог
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Пояснения по транспортному налогу от крупнейших налогоплательщиков рассматривает та инспекция, которая прислала извещение о сумме рассчитанного налога.

На это обратила внимание ФНС в письме от 21.06.2021 № БС-4-21/8663@.

Если юрлицу-крупнейшему налогоплательщику надо представить пояснения по транспортному налогу, то оно должно их направить в ту инспекцию, которая прислала сообщение с суммой налога.

Но если такая компания предоставит пояснение в МИ ФНС по КНП, оно будет передано в нужную инспекцию.

Срок рассмотрения пояснений — 10 дней.

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