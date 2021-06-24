Куда ни кинь, всюду клин. Обзор тем форума «Клерка» о вакцинации

Тема вакцинации является главной в новостях не первый день. Не остались в стороне и бухгалтеры — на форуме «Клерка» уже обсуждают отчеты по вакцинированным и отстранение от работы.
Так, в теме Новомодное отстранение от работы автор интересуется:
«...интересно, если вся бухгалтерия откажется от вакцинации и ее отстранят от работы, можно ли в налоговую написать письмо о том, что отчеты не будут сданы в связи с тем, что их делать некому?»В ответ ему объяснили, что вообще-то за отчетность отвечает директор. Отстранил от работы бухгалтерию, значит делай отчетность сам.
«Не умеешь, не можешь — привлекай других. Бухгалтеров, аутсортсеров, знакомых, приятелей, гадалок, ... — кого посчитаешь нужным».Обсуждается и принуждение к вакцинированию:
«Деятельность пока не в списке тех, кто обязан исполнять требование о 60%. Но у нас директор уже ходит и пока устно принуждает прививаться. Коллективно ждем развития событий»Но некоторых принуждать не приходится:
«У нас никого не принуждают, просто все реально понимают, хочешь работать — придется вакцинироваться»О том, что от решения властей пострадает бизнес пишут в теме Отчет по вакцинированным сотрудникам в МО
«Бизнес проиграет в любом случае:
У людей опускаются руки:
- если не отстранит от работы непривитых — то штраф от Роспотреба (сколько там? пол-лимона? )
- если отстранит от работы — то штраф от ГИТ
- если сотрудники добровольно отстранятся и на 40% работников будет меньше, чем нужно — то будут проблемы с выручкой и прибылью, а, возможно, и с исполнением контрактов, за что возможны санкции от партнеров»
«Выхода вообще, получается, нет. И это страшно»А вот и новая тема Отстранение невакцинированных.
«Предприятие имеет право не прививать насильно 40% персонала. Но при этом их обязаны отстранить?», — интересуется автор.Следите за новостями на «Клерке». Мы обязательно расскажем вам обо всех проблемах и мнениях о ситуации с отстранением от работы.