На сотрудников с медотводом обязательная вакцинация не распространяется. А значит их нельзя отстранить от работы

Опубликован обновленный ответ Роструда на вопрос об отстранении от работы непривитых сотрудников.

Напомним, сначала Роструд ответил, что люди без прививки представляют опасность, и даже если у них есть медотвод, их надо отстранить от работы.

После нашей публикации этот ответ с портала Роструда был удален и появилось сообщение, что готовится новый ответ.

Теперь сообщается, что отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы.

Но положения об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации. Эти противопоказания должны быть установлены методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак.

Таким образом, раз на людей с медотводом обязательная вакцинация не распространяется, их нельзя отстранять от работы за отказ от прививки.