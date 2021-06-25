Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

На сотрудников с медотводом обязательная вакцинация не распространяется. А значит их нельзя отстранить от работы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовое право
Версия для печати

Опубликован обновленный ответ Роструда на вопрос об отстранении от работы непривитых сотрудников.

Напомним, сначала Роструд ответил, что люди без прививки представляют опасность, и даже если у них есть медотвод, их надо отстранить от работы.

После нашей публикации этот ответ с портала Роструда был удален и появилось сообщение, что готовится новый ответ.

Теперь сообщается, что отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы.

Но положения об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации.

Эти противопоказания должны быть установлены методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак.

Таким образом, раз на людей с медотводом обязательная вакцинация не распространяется, их нельзя отстранять от работы за отказ от прививки.

Подборка полезных мероприятий

Разместить