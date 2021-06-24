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Роструд может поменять свое мнение относительно отстранения от работы сотрудников с медотводом от прививок

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Рубрика Трудовое право
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Накануне днем мы обнародовали мнение Роструда по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников, имеющих медотвод. Однако уже вечером вчерашнего дня это разъяснение с портала Роструда было удалено.

Напомним, Роструд, отвечая на вопрос пользователя портала «Онлайнинспекция.рф», заявил, что выданный работнику медицинский документ об отводе от прививок не препятствует его отстранению от работы, поскольку работник продолжает сохранять опасность для окружающих.

Очевидно, Роструд поменял свое мнение по этому вопросу. В ведомстве взяли время на раздумья.

Вопрос, на который ранее был дан ответ, сейчас находится в стадии «в процессе решения».

1 Не исключено, что наша заметка и комментарии к ней от наших читателей сподвигли Роструд пересмотреть мнение об отстранении от работы людей с противопоказаниями к прививке.

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