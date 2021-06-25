🌞 Жара на работе – это вина работодателя

Сокращение рабочего времени из-за жары может оформляться как простой по вине работодателя, так как именно работодатель не обеспечил приемлемые условия труда в рабочих помещениях (кондиционирование).

Об этом сообщает Роструд.

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Напомним, в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градусов — на 4 часа.