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🌞 Жара на работе – это вина работодателя

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Рубрика Охрана труда
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Сокращение рабочего времени из-за жары может оформляться как простой по вине работодателя, так как именно работодатель не обеспечил приемлемые условия труда в рабочих помещениях (кондиционирование).

Об этом сообщает Роструд.

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Напомним, в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градусов — на 4 часа.

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