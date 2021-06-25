Малый бизнес чаще стал подключаться к СБП

Количество заявок от малого бизнеса на подключение к СБП увеличилось в три раза. Причина — отмена комиссий за платежки.

СБП — система быстрых платежей. По ней можно отправить деньги, в том числе и зарплату работников, по номеру телефона. К СПБ подключено более 200 банков.

Об этом сообщил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

«Система быстрых платежей без комиссий существенно ускорит внедрение цифровых технологий в малом и микробизнесе — на таких условиях СБП становится наиболее оптимальным, технологичным, быстрым и эффективным инфраструктурным решением для торгово-сервисных предприятий. Использование СБП в торговле также позволяет значительно экономить на услугах эквайринга и обслуживании POS-терминала», — отметил Хомутов.

Цитата по «Известиям».

Предложение о возмещении комиссии по СБП малому бизнесу озвучил Путин на ПМЭФ. Центробанк уже приступил к разработке механизма возмещения.