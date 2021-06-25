Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

У «Актив Банка» отозвали лицензию

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

ЦБ отозвал лицензию у АО «Актив Банк». По величине активов банк занимал 192 место в кредитной системе.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что:

  • занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
  • нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций;
  • допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Подборка полезных мероприятий

Разместить