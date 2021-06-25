У «Актив Банка» отозвали лицензию

ЦБ отозвал лицензию у АО «Актив Банк». По величине активов банк занимал 192 место в кредитной системе.
Об этом сообщают на сайте регулятора.
Решение принято в связи с тем, что:
- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций;
- допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк является участником системы страхования вкладов.