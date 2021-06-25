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Мощность двигателя для транспортного налога надо смотреть в госреестре ТС

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Рубрика Транспортный налог
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Мощность двигателя автомобиля для расчета транспортного налога надо брать из государственного реестра транспортных средств.

Государственный реестр транспортных средств — база данных, которая содержит информацию обо всех автомобилях в стране, в том числе об их владельцах, мощности двигателя и цвете автомобиля.

Запросить выписку из реестра можно через Госуслуги.

Такого мнения придерживается ФНС в письме от 16.06.2021 № БС-4-21/8354@.

Сейчас компании рассчитывают сумму транспортного налога самостоятельно. При этом мощность двигателя автомобиля можно узнать в госреестре транспортных средств.

Также налоговики отметили, что 15 июня был принят в третьем чтении законопроект № 1170972-7, который вносит изменения в НК по транспортному налогу с юрлиц.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Совете Федерации.

Если он будет принят, то транспортный налог будет рассчитывать ФНС, а не сама организация. Единственный источник сведений о мощности ТС — государственный реестр.

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