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⚡️ QR-код для посещения ресторана можно получить с помощью нового онлайн-сервиса

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Рубрика Общество. Люди. События
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Заработал онлайн-сервис, с помощью которого можно получить QR-код для посещения ресторанов.

Получить QR-коды можно:

  • в электронной медкарте;
  • в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;
  • на сайте immune.mos.ru (о нем и идет речь);
  • в городской поликлинике через инфомат;
  • на портале gosuslugi.ru;
  • в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».

Получить QR-коды смогут граждане, которые:

  • прошли вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России;
  • переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев;
  • имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к системе ЕМИАС.

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