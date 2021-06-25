⚡️ QR-код для посещения ресторана можно получить с помощью нового онлайн-сервиса

Заработал онлайн-сервис, с помощью которого можно получить QR-код для посещения ресторанов.
Получить QR-коды можно:
- в электронной медкарте;
- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;
- на сайте immune.mos.ru (о нем и идет речь);
- в городской поликлинике через инфомат;
- на портале gosuslugi.ru;
- в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».
Получить QR-коды смогут граждане, которые:
- прошли вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России;
- переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев;
- имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к системе ЕМИАС.