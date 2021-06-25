📃 Срок полномочий директора в уставе ООО определен как неопределенный. Это нормально?

Участник нашего форума усомнился в корректности устава ООО, в котором присутствует следующая формулировка: «Генеральный директор избирается на неопределенный срок».

Вместе с тем в статье 40 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» говорится, что единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества.

Наш читатель сомневается, что срок не может быть неопределенным. Ведь согласно ст. 190 ГК срок должен соответствовать четкой дате.

В итоге компания решила-таки изменить устав и прописать там конкретный срок полномочий директора — 5 лет.

Но нотариус заявил, что неопределенного срока в уставе быть не может, а значит, фирма должна представить решение или протокол о назначении директора по окончанию 5-летнего срока. Этих документов нет, так как через 5 лет директора никто не переизбирал, ввиду того, что он изначально был избран бессрочно.

Между тем участники обсуждения отмечают, что все, что не запрещено явно, то разрешено.

Ни ГК РФ, ни закон об ООО не содержит императивной нормы о том, что если в уставе будет записан неопределённый срок, то это будет недействительным, ничтожным или нарушением. устав де-факто закон для ООО, пока его положения не будут изменены или оспорены кем-то. Нотариус не имеет права оспаривать положения устава и обязан его исполнять и им руководствоваться, если законами не предусмотрено иное (а нет закона, запрещающего это). Попросите нотариуса сослаться на закон, а не на свои трактовки). — пишут в форуме

Обсуждение происходит в теме «

А в уставе вашего ООО какой срок полномочий директора установлен?