Заканчивается отсрочка по применению ККТ для ИП без работников. Есть ли вариант обойтись без кассовой техники?

1 июля 2021 года заканчивается действие отсрочки по применению ККТ для ИП без работников. Ей могли применять преприниматели, продающие товары собственного производства, выполняющие работы или оказывающие услуги.

Отсрочка была введена федеральным законом № 129-ФЗ.

У ИП, пользовавшихся этой отсрочкой есть всего несколько дней на покупку и регистрацию кассовой техники.

Но сначала все-таки надо проверить другие льготы в законе 54-ФЗ, они указаны в статье 2. Перечислим их.

1. Можно не применять ККТ при следующих работах и услугах:

реализации питания в школьных столовых и иных образовательных учреждениях;

ремонте и окраски обуви;

изготовлении и ремонте металлической галантереи и ключей;

присмотре и уходе за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;

вспашке огородов и распиловка дров;

услугах носильщиков;

сдаче в аренду квартир и машино-мест, принадлежащих ИП на праве собственности.

2. Есть льготы и для некоторой торговли. Так, можно обойтись без ККТ при:

продаже газет и журналов на бумажном носителе, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках при некоторых условиях;

розничной продаже бахил;

реализации изготовителем изделий народных художественных промыслов;

торговле из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином;

сезонной торговле вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;

торговле в киосках мороженым, а также торговле в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;

разносной торговле с некоторыми исключениями;

торговле на рынке с открытых прилавков непродовольственными товарами (за исключением тех, что указаны в правительственном перечне);

торговле на рынках, ярмарках и выставках не через магазины, палатки, киоски и т.п.

Следует учитывать, что если товар подлежит обязательной маркировке, то ККТ применять обязаны, даже если торговля попадает в список, указанный выше.

3. Уесть право не применять ККТ при видах деятельности, указанных в подпунктаах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 — 17, 19 — 27, 29 — 31, 34 — 36, 39, 41 — 44, 49 — 52, 54, 55, 57 — 62, 64, 66 — 80 пункта 2 статьи 346.43 НК . Если ККТ не применяется, то клиенту обязаны выдавать документ с обязательными реквизитами, перечисленными в абзацах четыре — двенадцать пункта 1 статьи 4.7 закона 54-ФЗ

4. Не применяют ККТ ИП — плательщики налога на профессиональный доход.

5. Если ИП работает в труднодоступной или отдаленной местности. Перечень таких населенных пунктов утверждают региональные власти. В этом случае тоже надо давать документ с обязательными реквизитами по правилам, установленным правительством РФ.

6. Если у ИП клиенты и покупатели только организации и ИП, а оплата приходит по безналичному расчету, то ККТ можно не применять. За исключением оплаты картой на месте через терминал.