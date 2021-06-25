⚡️ Обязательная вакцинация отдельных категорий уже есть в 10 регионах. А с понедельника будет еще в 8

В Роспотребнадзоре сообщили, что обязательная вакцинация для ряда сфер уже введена в 10 регионах, в понедельник ее введут еще в 8 регионах.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Охват тестирования [на коронавирус] вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская область и Еврейская автономная область», — сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Обязательная вакцинация от ковида для некоторых групп населения будет введена еще в, добавила Попова:

«На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», — сказала Попова.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан уже ввели:

в Москве и Подмосковье,

Санкт-Петербурге,

Ненецком автономном округе,

Ленинградской,

Тульской,

Сахалинской и Тверской областях,

Якутии,

Кузбассе,

на Кубани.

Данные по « Коммерсанту ».

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