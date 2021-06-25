⚡️ Обязательная вакцинация отдельных категорий уже есть в 10 регионах. А с понедельника будет еще в 8

В Роспотребнадзоре сообщили, что обязательная вакцинация для ряда сфер уже введена в 10 регионах, в понедельник ее введут еще в 8 регионах.
Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
«Охват тестирования [на коронавирус] вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская область и Еврейская автономная область», — сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.Обязательная вакцинация от ковида для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах, добавила Попова:
«На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», — сказала Попова.Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан уже ввели:
- в Москве и Подмосковье,
- Санкт-Петербурге,
- Ненецком автономном округе,
- Ленинградской,
- Тульской,
- Сахалинской и Тверской областях,
- Якутии,
- Кузбассе,
- на Кубани.
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