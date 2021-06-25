Ввоз в страну золота и прочих драгметаллов хотят освободить от НДС

Предлагают освободить от НДС операции по ввозу на территорию РФ драгоценных металлов (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы — палладий, иридий, родий, рутений и осмий).
Законопроект с поправками в статью 150 НК внесен в Госдуму.
Как отмечается в пояснительной записке, отмена НДС на ввоз драгметаллов позволит:
1) стимулировать ввоз драгоценных металлов. Увеличение объема ввозимых драгметаллов на 330 тонн золота (17,5 млрд.$), позволит Российской Федерации значительно повысить свой статус на мировом рынке драгметаллов;
2) увеличить ввоз сырья из Африки и Латинской Америки (в этих странах нет собственных перерабатывающих мощностей);
3) полностью загрузить мощности золотоперерабатывающих предприятий, которые на текущий момент работают не в полную силу (загруженность составляет примерно 30 %) и преимущественно на отечественном сырье;
4) создать новые рабочие места на предприятиях, участвующих в переработке драгоценных металлов;
5) нарастить золотовалютные резервы страны и повысить капитализацию банковской системы;
6) повысить привлекательность страны для хранения золотовалютных резервов других стран;
7) привлечь интерес населения к хранению денежных средств в слитках драгоценных металлов;
8) увеличить товарооборот со странами, находящимися в зоне военных конфликтов и странами, в отношении которых действуют экономические и политические санкции.
Автор проекта — депутат Госдумы от «СР» Дмитрий Ионин.