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Ввоз в страну золота и прочих драгметаллов хотят освободить от НДС

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Рубрика НДС: экспорт и импорт товаров и услуг
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Предлагают освободить от НДС операции по ввозу на территорию РФ драгоценных металлов (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы — палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

Законопроект с поправками в статью 150 НК внесен в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке, отмена НДС на ввоз драгметаллов позволит:

1) стимулировать ввоз драгоценных металлов. Увеличение объема ввозимых драгметаллов на 330 тонн золота (17,5 млрд.$), позволит Российской Федерации значительно повысить свой статус на мировом рынке драгметаллов;

2) увеличить ввоз сырья из Африки и Латинской Америки (в этих странах нет собственных перерабатывающих мощностей);

3) полностью загрузить мощности золотоперерабатывающих предприятий, которые на текущий момент работают не в полную силу (загруженность составляет примерно 30 %) и преимущественно на отечественном сырье;

4) создать новые рабочие места на предприятиях, участвующих в переработке драгоценных металлов;

5) нарастить золотовалютные резервы страны и повысить капитализацию банковской системы;

6) повысить привлекательность страны для хранения золотовалютных резервов других стран;

7) привлечь интерес населения к хранению денежных средств в слитках драгоценных металлов;

8) увеличить товарооборот со странами, находящимися в зоне военных конфликтов и странами, в отношении которых действуют экономические и политические санкции.

Автор проекта — депутат Госдумы от «СР» Дмитрий Ионин.

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