⚡ При расчете 30% работников для перевода на удаленку привитые не учитываются

С 28 июня столичные компании должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. При расчете не учитываются полностью вакцинированные работники.

Полностью вакцинированными признают те, кто сделал две прививки или у которых вакцинация была проведена однокомпонентной прививкой.

Нововведения утверждены указом мэра Москвы от 25.06.2021 № 38-УМ.

Причем перевести на удаленку надо не только работников, устроенных по трудовому договору, но и по ГПД.

Кроме этого, все сотрудники старше 65 лет, которые не вакцинированы, должны быть переведены на удаленку. Исключение — если их нахождение на работе критически важно.