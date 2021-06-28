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Местные власти будут выявлять собственников недвижимости для начисления им налога на имущество

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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С 29 июня 2021 года органы местного самоуправления наделены полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Для этой цели они могут направлять запросы в налоговые органы, органы внутренних дел, ПФР, нотариусам, в БТИ, Кадастровую палату.

Затем полученные сведения будут направляться в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

После проведения необходимых мероприятий местные власти принимают решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта, и если в течение 45 дней не поступят возражения от выявленного собственника, будет направлено заявление о внесении сведений в ЕГРН.

Поправки внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ.

Речь идет о владельцах недвижимости, которые получили документы, подтверждающие право на объект до даты вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Закон также касается ситуаций, когда документы о правах на ранее учтенный объект недвижимости не позволяют исчерпывающе определить его правообладателя, в том числе в документе указаны только фамилия и инициалы правообладателя и нет иных идентифицирующих сведений (реквизитов документа, удостоверяющего личность).

Сейчас эти люди не платят налог на имущество, потому что у налоговиков нет необходимых данных.

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