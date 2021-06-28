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Комитент уплачивает НДС со стоимости товара, которая проставлена в счете-фактуре покупателю

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Рубрика НДС
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Комитент уплачивает НДС со стоимости товара, по которой они реализуются комиссионером покупателю.

Комитент и комиссионер — участники договора комиссии. Комитент поручает комиссионеру за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Данный вывод следует из письма Минфина от 15.06.2021 № 03-07-11/46824.

Комитент в книге продаж регистрирует выданные комиссионеру счета-фактуры, в которых отражены показатели счетов-фактур, выставленных комиссионером покупателю.

НДС уплачивается со стоимости товаров, по которой комиссионер продает их покупателю.

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