Питерские ИП без наемных работников не могут применять пониженную ставку по УСН

В 2021 году на территории Санкт-Петербурга применяется ставка 1 % по УСН с объектом «доходы». В 2020 году пониженные ставки были 3 % по объекту «доходы» и 5 % по объекту «доходы минус расходы».

Но эти пониженные ставки — не для всех.

Во-первых, основной вид экономической деятельности должен входить в Перечень, установленный Законом Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36.

Во-вторых, размер средней месячной зарплаты работников организации/ИП должен быть равен размеру минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующему в 2020 (2021) году, или превышать его.

Таким образом, применение пониженных ставок по УСН для ИП, не имеющих наемных работников, законом не предусмотрено.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.