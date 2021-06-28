Более 60% работодателей не будут поднимать зарплаты во II полугодии 2021 году

Более 60% работодателей не планируют повышать зарплаты сотрудникам во второй половине 2021 года. Более 50% всех опрошенных отметили, что уже произвели индексацию зарплат в I полугодии 2021 года.

Такие результаты показал опрос, сделанный сервисом «Работа.ру», пишет РБК.

Не планируют повышать зарплаты во II квартале 2021 года — 62% опрошенных, будут повышать — 36%. А 2% отметили, что планируют уменьшить размер зарплат сотрудников.

Кроме этого, 54% работодателей отметили, что уже провели индексацию зарплат в I квартале 2021 года. В основном — на 10% или менее. Об этом сообщили 60% опрошенных. Но были и те, кто увеличил зарплату на больший процент: