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Более 60% работодателей не будут поднимать зарплаты во II полугодии 2021 году

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Рубрика Зарплата
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Более 60% работодателей не планируют повышать зарплаты сотрудникам во второй половине 2021 года. Более 50% всех опрошенных отметили, что уже произвели индексацию зарплат в I полугодии 2021 года.

Такие результаты показал опрос, сделанный сервисом «Работа.ру», пишет РБК.

Не планируют повышать зарплаты во II квартале 2021 года — 62% опрошенных, будут повышать — 36%. А 2% отметили, что планируют уменьшить размер зарплат сотрудников.

Кроме этого, 54% работодателей отметили, что уже провели индексацию зарплат в I квартале 2021 года. В основном — на 10% или менее. Об этом сообщили 60% опрошенных. Но были и те, кто увеличил зарплату на больший процент:

  • 10-30% — 36% опрошенных;
  • 30-50% — 3% работодателей;
  • в 1,5-2 раза — 1% участников опроса.

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