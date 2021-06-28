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Мораторий на проверки малого бизнеса предлагают продлить до конца 2022 года

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Рубрика Экономика России
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Бизнес-омбудсмен Титов предложил Путину продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2022 года.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного.

«Бизнес-омбудсмен предложил президенту продлить для малых и средних предприятий мораторий на ряд контрольно-надзорных мероприятий (прежде всего выездных проверок, инспекционных визитов и рейдовых осмотров) до конца 2022 года. Принцип прежний: плановые проверки не проводятся, внеплановые — только в случае угроз жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ограничения для профилактических мероприятий предложено не устанавливать», — сказали в пресс-службе.

Титов в своем обращении указал, что 1 июля 2021 года вступает в силу новый закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ, который устанавливает новые принципы контроля и новые виды контрольных мероприятий, например инспекционный визит. Между тем, по мнению бизнес-омбудсмена, правоприменительная практика по нормам нового закона «еще как минимум год не будет сформирована».

Он отметил, что «новые положения, определяющие возможные виды контрольных мероприятий и критерии отнесения объектов к категориям риска, только разрабатываются».

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