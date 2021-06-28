💸 Штрафы для малого бизнеса предлагают заменить на предупреждение. И не штрафовать одновременно компанию и директора

Титов в докладе Путину предложил ввести новые принципы контроля малого бизнеса. Так, штрафы предлагается заменить предупреждением, если нарушение выявлено впервые и не привело к вреду жизни и здоровью людей. Кроме того, Титов предлагает исключить одновременное штрафование организации и ее руководителя.
Об этом пишет «ТАСС».
«Суммы штрафов несоразмерны нарушениям. Количество „предпринимательских“ статей в КоАП об административных правонарушениях столь велико, что предприниматель не может контролировать все виды нарушений. Предприниматель не понимает, что от него требуют, часто узнает о требовании в момент получения штрафа. Требования не аккумулированы по отраслям, нет единого источника знаний о требованиях. Документы о требованиях не переведены на язык бизнеса. KPI надзорных ведомств не направлены на предотвращение инцидентов и безопасную среду», — указал в материалах доклада Титов.Для решения проблем уполномоченный предложил ввести новые принципы государственного контроля.
В частности, предусмотреть вынесение предупреждения в качестве «безальтернативной санкции за впервые выявленное в ходе проверки субъектов МСП нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей», «распространить предупреждения на нарушения в налоговой сфере, если действия не умышленны и допущены впервые».Помимо этого, он рекомендовал разрешить накладывать штраф, только если административное производство открыто в ходе контрольно-надзорного мероприятия, проводимого по согласованию с прокуратурой, а также исключить одновременное административное наказание организации и ее должностного лица.
«Наконец, предложено внедрить при поддержке государства систему финансового страхования субъектов предпринимательства от неправомерных действий (бездействия) контрольно-надзорных органов. Речь идет о добровольном страховании бизнеса при одновременном софинансировании взносов со стороны государства. В случае судебного подтверждения факта нарушения со стороны контрольного органа страховая компания должна будет выплатить предприятию компенсацию, а затем взыскивать понесенный ущерб с госоргана и его должностных лиц», — отметили в пресс-службе.