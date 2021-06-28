Каждый третий не может позволить себе поехать на море

Каждый третий опрошенный не может позволить себе поехать в отпуск на неделю, так как у него нет денег. Даже на самый скромный отдых.
Такие результаты показал опрос исследовательского центра SuperJob.
30% отметили, что не могут позволить себе съездить на море из-за отсутствия денег.
Немного более 10% сказали, что на недельный отпуск могут выделить от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
В среднем на неделю отпуска опрошенные могут потратить около 36 тыс. руб.
Неделя идеальной поездки на море на одного человека составит 135 тыс. руб.
Больше всего могут потратить на отпуск москвичи — около 47 тыс. руб. на человека.