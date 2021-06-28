💵 На пособия беременным и матерям-одиночкам направят 46,6 миллиардов рублей

Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку.

Напомним, оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.

Беременные будут получать около 6,3 тыс. рублей — 50 % прожиточного минимума по региону. В 2021 году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин.

Выплаты на детей от 8 до 17 лет будут получить и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц. До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем 1 млн детей.