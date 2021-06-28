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Непривитые работники торговли не понимают, почему их должны отстранять от работы. Ведь торговли нет в утвержденном Перечне

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Рубрика Трудовое право
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Роструд неоднократно разъяснял, что непривитых сотрудников можно отстранять от работы без сохранения зарплаты на основании статьи 76 ТК.

В этой статье идет отсылка к другим нормативным актам. Таким актом, по мнению Роструда, является Федеральный закон № 157 от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В нем говорится, что отказ от прививок влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Перечень таких работ (их всего 12) утвержден постановлением Правительства от 15.07.1999 № 825.

То есть в законе № 157 идет отсылка к Постановлению № 825.

Но об этом факте Роструд в своих разъяснениях умалчивает.

А люди ему об этом напоминают. В частности, торговли нет в Перечне из ПП825.

Вот, например, недавний вопрос на портале Роструда:

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Что же ответил Роструд на этот вопрос?

Там заявили, что за разъяснениями о порядке применения положений Постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» необходимо обращаться к должностному лицу, уполномоченному осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор — главному государственному санитарному врачу по городу Москве.

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