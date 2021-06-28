Если глава КФХ не сдаст РСВ по своим взносам, то он лишится пенсионных баллов

Если глава КФХ не представил в налоговые органы расчет по страховым взносам с разделом 2, то информация об уплаченных им страховых взносах не будет передана в ПФР. Об этом предупреждают налоговики Нижегородской области.

У индивидуальных предпринимателей без наемных работников нет обязанности по представлению расчетов по страховым взносам. Исключением являются главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Главы КФХ обязаны сдавать расчет по страховым взносам до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом. Также главы КФХ обязаны платить страховых взносов в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование не позднее 31 декабря текущего года за себя и за каждого члена КФХ.

А вот платить взносы в размере 1% с доходов, свыше 300 тыс.рублей, главам КФХ не надо.

Сведения об уплаченных страховых взносах за главу и членов КФХ передаются в ПФР только при наличии представленного расчета по страховым взносам за истекший период.

Если глава КФХ не представил отчетность, то информация об уплаченных страховых взносах не будет передана в ПФР и, следовательно, не будет участвовать при расчете страхового стажа и величины накопленных пенсионных отчислений, т.е. будущей пенсии.