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За покупку поддельного сертификата посадят на год

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Рубрика Общество. Люди. События
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Человека могут привлечь к уголовной ответственности до года лишения свободы за покупку поддельного сертификата о вакцинации против ковид.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас «РИА Новостям»:

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,

карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы»,

— отметил Клишас.

Цитата по «РИА Новости».

Андрей Клишас обратил внимание, что не важно, воспользовался человек таким сертификатом или нет.

Покупка поддельного документа о вакцинации — уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до года.

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