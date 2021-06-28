За покупку поддельного сертификата посадят на год

Человека могут привлечь к уголовной ответственности до года лишения свободы за покупку поддельного сертификата о вакцинации против ковид.
Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас «РИА Новостям»:
«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,
карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы»,
— отметил Клишас.
Цитата по «РИА Новости».
Андрей Клишас обратил внимание, что не важно, воспользовался человек таким сертификатом или нет.
Покупка поддельного документа о вакцинации — уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до года.