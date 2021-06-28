💉 Бухгалтеры ломают голову, как обязательно вакцинировать «полтора землекопа». А предприниматели копят на штрафы

Бухгалтеры пытаются понять, как соблюсти требование по обязательной вакцинации, когда в организации трудится не так много людей. У кого-то же медотвод, кто-то на ГПХ. А предприниматели копят на штрафы, ну или на хлеб, как пойдет.

Ломают голову в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть масса ситуаций, когда невозможно соблюсти вакцинирование 60% сотрудников чисто математически. Особенно в микроорганизациях оптовой торговли, которая вообще непонятно как попала в данный список. Большой процент сотрудников с отводами, удаленные иностранцы, фрилансеры — ГПХ-шники (на которых как повлияешь-то?) и т.д. Хочется, конечно, много и тщательно материться на тех, кто формулировал все это именно так, но это эмоции.

У кого такие ситуации, что думаете делать? Ждать пояснений?

Затаиться и не сдавать этот дурацкий отчет, вдруг пронесет?

Заваливать запросами все инстанции в надежде получить ответ?

Готовить с юристами какие-то ответы, чтобы отбиваться потом от приостановки деятельности?

Или смиренно готовиться свернуть нафиг деятельность?

Я, честно говоря, после разъяснений, которые еще больше все усложняют, уже совсем не знаю, чего ждать и делать».

В комментариях спросили, как, к примеру, отстранить самозанятого? На это пишут:

«Так ладно отстранить, пусть даже сотрудника. Но они входят в 40%, не исключаются из общей массы для подсчёта. Где 60% то брать? То есть получается нет 60% — не можешь работать. Только тех кто отказался ты отстраняешь и не платишь, а привитым или с медотводом получается 2/3 за вынужденный прогул поддержу автора... Все мозги иссушенны, матов в голове много... Но четкой позиции и объяснений нет».

Кто-то еще спрашивает, «где денег взять, в тумбочке?».

Вот еще описывают ситуации с «полутора землекопами».

«Вот у меня на обслуживании дано фирма нулевка. Та вообще без ЭП. И ИП с двумя сотрудниками. Один из которых иностранец, второй с медотводом.

То есть в принципе есть ли смысл прививать иностранца если хоть так хоть так нет 60%.

У знакомых тоже по полтора землекопа. Что делать — непонятно. Логично, (но логика кончено не наш случай) если отстраняются сотрудники, то их не считать. Они же не работают, какого они числятся тогда в 100%?Но раз мы учитываем ГПХ и самозанятые которые не сотрудники а контрагенты. Чего тут удивляться».

Кто-то прямо пишет, что копит на штраф.

«Коплю на штраф».

На это отвечают:

«Или на хлебушек, пока деятельность приостановлена будет...».

А еще пишут, что возможно, штрафы заменят приостановкой деятельности. Но это не точно.

«Уже были комментарии что РПН будет ходатайствовать о приостановке деятельности а не о штрафах в суде...».

А нам хотелось бы узнать ваше мнение.